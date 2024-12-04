Генсек НАТО предупредил Трампа о «страшной угрозе» из-за сделки по Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил избранному президенту США о «страшной угрозе» для Вашингтона в случае, если Киев подпишет невыгодное для себя соглашение с Москвой. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Financial Times.

«Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран обмениваются рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине», — сказал Рютте в первом интервью на посту главы НАТО.

По его словам, в таком случае якобы под угрозой окажется безопасность Европы и США. Также Рютте призвал страны Североатлантического альянса аккумулировать свои усилия и поставить Украине как можно больше оружия, чтобы сделать её позиции более выгодными на переговорах.