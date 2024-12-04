Генсек НАТО предупредил Трампа о «страшной угрозе» из-за сделки по Украине
FT: Генсек НАТО Рютте заявил Трампу о «страшной угрозе» из-за сделки по Украине
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил избранному президенту США о «страшной угрозе» для Вашингтона в случае, если Киев подпишет невыгодное для себя соглашение с Москвой. Соответствующее заявление прозвучало в интервью Financial Times.
«Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран обмениваются рукопожатиями, потому что мы пришли к соглашению, которое невыгодно Украине», — сказал Рютте в первом интервью на посту главы НАТО.
По его словам, в таком случае якобы под угрозой окажется безопасность Европы и США. Также Рютте призвал страны Североатлантического альянса аккумулировать свои усилия и поставить Украине как можно больше оружия, чтобы сделать её позиции более выгодными на переговорах.
Сотрудничество России, Китая, Ирана и КНДР шокирует западных политиков. Ранее новая глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что эти страны работают сообща. Также она отметила, что президент РФ Владимир Путин смог добиться того, что его влияние в международной дипломатии превысило все разумные масштабы.
ТАСС / AP