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3 декабря, 11:14

Генсек НАТО отреагировал на ультиматум Украины по поводу членства в альянсе

Генсек НАТО Рютте заявил, что фронт на Украине медленно движется на Запад

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что фронт на Украине медленно движется с Востока на Запад. Это заявление он сделал на пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

«Пока мы ведем разговор, фронт перемещается с Востока на Запад», — отметил он.

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Рютте подчеркнул, что Украине требуется больше военной помощи и меньше обсуждений о будущих мирных переговорах с Россией. Но тут же уточнил, что альянс обсуждает поставки оружия Украине для укрепления её позиций на мирных переговорах, а не отправку туда своих войск.

«Мы рассматриваем возможности максимальной поддержки Украины вооружением, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах о мире», — сказал генсек.

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Ранее во вторник Украина выдвинула союзникам ультиматум по поводу членства в НАТО. Киев отказался от любых гарантий безопасности, являющихся заменителями вступления в альянс.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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