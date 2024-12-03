Генсек НАТО отреагировал на ультиматум Украины по поводу членства в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что фронт на Украине медленно движется с Востока на Запад. Это заявление он сделал на пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе.

«Пока мы ведем разговор, фронт перемещается с Востока на Запад», — отметил он.

Рютте подчеркнул, что Украине требуется больше военной помощи и меньше обсуждений о будущих мирных переговорах с Россией. Но тут же уточнил, что альянс обсуждает поставки оружия Украине для укрепления её позиций на мирных переговорах, а не отправку туда своих войск.

«Мы рассматриваем возможности максимальной поддержки Украины вооружением, чтобы обеспечить Киеву сильную позицию на переговорах о мире», — сказал генсек.