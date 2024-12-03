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3 декабря, 07:44

Украина выдвинула союзникам ультиматум по поводу членства в НАТО

МИД Украины отказался от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО

Украина не примет никаких альтернативных гарантий безопасности, кроме полноценного членства в НАТО. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны в связи с 30-й годовщиной подписания Будапештского меморандума.

«Мы уверены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также эффективным сдерживающим фактором против дальнейшей агрессии России как в отношении Украины, так и других стран, является только полноправное членство Украины в НАТО. Учитывая горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или замены полноценному членству в НАТО», — говорится в заявлении ведомства.

Украина обратила официальный призыв пригласить её в Альянс к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, а также к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, и ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина
Эксперт объяснил, почему НАТО не нужна Украина

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО, поскольку это означало бы признание утраты части территорий.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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