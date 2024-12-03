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Регион
3 декабря, 09:33

Песков назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Москва рассматривает потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу для себя, что послужило одной из ключевых причин начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил на брифинге во вторник, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заявления Киева полностью контрастируют с нашим тезисом о неделимости безопасности. Песков напомнил, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.

«Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО
Зеленский заявил, что Украина не согласится на частичное членство в НАТО

Ранее во вторник Украина выдвинула союзникам ультиматум по поводу членства в НАТО. Киев отказался от любых гарантий безопасности, являющихся заменителями вступления в альянс.

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Life.ru

Марина Фещенко
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