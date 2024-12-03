Песков назвал вступление Украины в НАТО неприемлемым для России

Москва рассматривает потенциальное членство Украины в НАТО как угрозу для себя, что послужило одной из ключевых причин начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил на брифинге во вторник, 3 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заявления Киева полностью контрастируют с нашим тезисом о неделимости безопасности. Песков напомнил, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой.

«Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.