Глава дипломатии ЕС объявила из Киева об усилении влияния Путина в мире
Президент России Владимир Путин смог добиться того, что его влияние в международной дипломатии превысило все разумные масштабы. Об этом во время визита в Киев заявила украинскому телеканалу «Общественное» новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она посетовала, что у Москвы «слишком много» союзников, поэтому ЕС нужно наращивать военную помощь Киеву.
«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая своё влияние», — подчеркнула Каллас.
Накануне Каллас заявила, что европейские государства могут перебросить военных на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня. По её словам, принимать окончательное решение должен Киев, однако ЕС будет настаивать на таком варианте. Также она заметила, что США по-прежнему выгодно поддерживать украинский режим, несмотря на избрание Дональда Трампа новым президентом.
Life.ru