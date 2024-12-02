Глава дипломатии ЕС объявила из Киева об усилении влияния Путина в мире

Президент России Владимир Путин смог добиться того, что его влияние в международной дипломатии превысило все разумные масштабы. Об этом во время визита в Киев заявила украинскому телеканалу «Общественное» новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Она посетовала, что у Москвы «слишком много» союзников, поэтому ЕС нужно наращивать военную помощь Киеву.

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая своё влияние», — подчеркнула Каллас.