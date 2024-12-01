Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину

«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — сказала глава евродипломатии агентству ANSA .

Каллас добавила, что сценарий с отправкой европейских войск в Незалежную вероятен в случае достижения соглашения о прекращении огня между сторонами. Задачей контингента в этом случае будет соблюдение выполнения условий соглашения. Глава евродипломатии говорит, что «в любом случае решать Украине», но пока никаких подобных соглашений нет. Политик также заметила, что США в текущей ситуации было бы выгодно поддерживать Киев и дальше, даже с учётом избрания Дональда Трампа новым президентом.