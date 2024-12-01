Новая глава евродипломатии заговорила об отправке войск ЕС на Украину
Новая глава евродипломатии Каллас допустила отправку войск ЕС на Украину
Европейские государства могут перебросить военных на Украину ради соблюдения возможного прекращения огня, заявила новый Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас.
«До сегодняшнего дня обсуждалось, какие страны готовы направить своих военных на Украину. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — сказала глава евродипломатии агентству ANSA.
Каллас добавила, что сценарий с отправкой европейских войск в Незалежную вероятен в случае достижения соглашения о прекращении огня между сторонами. Задачей контингента в этом случае будет соблюдение выполнения условий соглашения. Глава евродипломатии говорит, что «в любом случае решать Украине», но пока никаких подобных соглашений нет. Политик также заметила, что США в текущей ситуации было бы выгодно поддерживать Киев и дальше, даже с учётом избрания Дональда Трампа новым президентом.
Напомним, Верховный представитель ЕС по внешним связям Кая Каллас, глава Евросовета Антониу Кошта и еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос в первый день своей работы 1 декабря в этих должностях прибыли в Киев. Цель – доказать свою приверженность Украине. Не успев сойти с поезда, они выложили фото в соцсети и выступили перед журналистами. Медведев обратил внимание на приезд в Киев новых председателя Евросовета и объяснил, что заступившее на пост руководство ЕС преследует одну цель – продолжение войны до последнего украинца.
Глава евродипломатии Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas