Владимир Зеленский согласился на «некоторые уступки» на фоне успешного продвижения российских войск, сообщает Responsible Statecraft. Если в начале конфликта в феврале 2022 года он заявлял о намерении восстановить границы и вернуть утраченные территории, включая Крым и Донбасс, утверждая, что Украина не уступит ни одной части своей земли, то со временем его риторика изменилась.

В условиях российских успехов на фронте и явных проблем в украинской обороне, Зеленский, отвечая на вопрос о возможности оставить часть территорий под контролем России в случае мирного соглашения, сделал заявление, которое отклонилось от его прежних жестких позиций. Он отметил, что Украина не может юридически признать территории, которые перешли под контроль Российской Федерации.

По мнению издания, Зеленский осознал, что возвращение территорий военным путем может привести к катастрофическим последствиям для украинского народа. Таким образом, признание украинскими властями невозможности одержать победу и необходимости начать переговоры ставит под сомнение будущее Украины, заключают авторы статьи.