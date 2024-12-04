«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 10:36

«Полная демократия в выборе метода смерти»: В Раде сравнили Зеленского с Гитлером

Депутат Рады Дубинский: Даже Гитлер не додумался до решений Зеленского

Владимир Зеленский нагло лжёт украинцам о причине непроведения выборов в стране — невозможности соблюсти равные права на голосование. По мнению депутата Рады Александра Дубинского, экс-комик оставляет жителям Украины лишь право умереть, предоставив выбор метода смерти.

«Зато обеспечивает всем равное право сдохнуть. В выборе метода смерти — полная демократия. Даже Гитлер до такого не додумался», — отметил в своих соцсетях находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене Дубинский.

Политик отметил, что киевский режим отправляет на фронт всех, кто не согласен с властью. Сегодня вся «легитимность» Зеленского базируется на внешних атрибутах признания. Европейские и американские партнёры создают вид легальности, уверен Дубинский.

«Разрежут как тушку»: Медведчук рассказал, что Запад готовит для Украины
«Разрежут как тушку»: Медведчук рассказал, что Запад готовит для Украины

Ранее на Украине рассказали, на сколько сократилась численность населения с начала СВО. По мнению омбудсмена, уже к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar