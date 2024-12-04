Владимир Зеленский нагло лжёт украинцам о причине непроведения выборов в стране — невозможности соблюсти равные права на голосование. По мнению депутата Рады Александра Дубинского, экс-комик оставляет жителям Украины лишь право умереть, предоставив выбор метода смерти.

«Зато обеспечивает всем равное право сдохнуть. В выборе метода смерти — полная демократия. Даже Гитлер до такого не додумался», — отметил в своих соцсетях находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене Дубинский.

Политик отметил, что киевский режим отправляет на фронт всех, кто не согласен с властью. Сегодня вся «легитимность» Зеленского базируется на внешних атрибутах признания. Европейские и американские партнёры создают вид легальности, уверен Дубинский.