Западные партнёры Киева могут раздербанить Украину и устроить торги за её части, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. При этом он убеждён, что основной покупатель на территории Незалежной окажется вовсе не Россия.

«Страну разрежут, как тушку, и за каждый её кусок начнутся торги. При этом основной покупатель на территории Украины окажется вовсе не Россия, ей просто де-факто уступят освобождённые от нацистов территории, а Европа», — написал Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте «Другая Украина».

Он отметил, что приобретением украинских территорий в первую очередь могут заинтересоваться Румыния и Польша. Медведчук также выразил мнение, что бывший премьер Британии Борис Джонсон мог бы занять пост мэра Киева, который окажется под контролем оккупировавших его стран Европы. По его словам, сейчас страны Запада начинают устанавливать связи и договариваться с Россией, но простым украинцам от этих переговоров «ничего не светит».