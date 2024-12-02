Глава киевского режима превратился в политического банкрота. Он никогда не имел аргументов для переговоров из-за отсутствия стратегического мышления, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Любые переговоры — это договорённости надолго, а Зеленский, когда был президентом, показал полное отсутствие стратегического мышления. За всё своё пребывание у власти ему нигде, и ни с кем не удалось договориться», — заявил политик в статье, опубликованной на сайте движения.

Несмотря на то, что Запад активно помогает Украине, Зеленский продолжает его обвинять в сложном положении ВСУ. При этом Медведчук заявил, что на самом деле Америку использовал не глава киевского режима, а наоборот, они его.

«Большая часть помощи оставалась в США, а на Украину отправлялся списанный военный антиквариат, который, по уверению нелегитимного клоуна, должен немедленно изменить ситуацию на фронте», — отмечает председатель совета.

Таким образом, Зеленский просто «помогал американскому и европейскому ВПК сбывать оружие, которое подлежало утилизации. За всё время «либо он кого-либо использовал, либо его кто-либо использовал». Также ни одно вооружение не изменило ситуацию на фронте. Именно поэтому сейчас пришло время переговоров, но Киев ничего не может предложить России.

«Он не может разговаривать с Москвой с помощью силы, поскольку у него её просто нет… Все внешнеполитические потуги Зеленского сводились к тому, чтобы заставить НАТО воевать за его политические интересы, то есть втянуть НАТО в войну с Россией…», — сказал Медведчук.