«Нет сил. Это факт»: Зеленский признал бессилие ВСУ и свернул на тропу мира

Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo признался, что у ВСУ нет сил вернуть Украине все территории. Политик считает, что необходимо прибегнуть к дипломатии, чтобы выйти из тяжёлого положения. Но и денег с оружием попросить он, конечно, не забыл.

«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — рассуждал Зеленский.

Он упомянул, что российские войска делают успехи на фронте, а для Украины ситуация лишь ухудшается. Зеленский добавил, что его страна «только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной», чтобы у неё получалось сдерживать Россию.