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2 декабря, 06:09

«Нет сил. Это факт»: Зеленский признал бессилие ВСУ и свернул на тропу мира

Kyodo: Зеленский говорит о дипломатии, но продолжает просить оружие

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo признался, что у ВСУ нет сил вернуть Украине все территории. Политик считает, что необходимо прибегнуть к дипломатии, чтобы выйти из тяжёлого положения. Но и денег с оружием попросить он, конечно, не забыл.

«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — рассуждал Зеленский.

Он упомянул, что российские войска делают успехи на фронте, а для Украины ситуация лишь ухудшается. Зеленский добавил, что его страна «только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной», чтобы у неё получалось сдерживать Россию.

Зеленский напомнил обнаглевшим союзникам, что пора бы помочь Украине деньгами и расширить меры поддержки, поскольку в последнее время помощи от них недостаточно. Украинский политик указал, что сейчас в мире нет такой структуры безопасности, которая смогла бы заменить НАТО. Он также вновь туда попросился и дал понять, что с нетерпением ждёт начала переговоров о вступлении Украины.

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Ранее в США заявили, что Киев самостоятельно должен решить вопрос о том, сколько земель страна готова уступить, чтобы конфликт завершился. Таким образом Штаты прогревают общество, готовя его к грядущим событиям. Зеленский надеется, что Украине удастся и в НАТО вступить, и территории не потерять. Такое никто предложить не готов, но ещё одной проблемой является то, что лидер киевского режима готов и дальше бесконечно воевать, пока не кончатся люди, ведь закончится война — закончится и сам Зеленский.

Владимир Озеров
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