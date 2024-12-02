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1 декабря, 22:06

«Мы не будем умирать за Украину»: Народ Франции потребовал отставки Макрона

В Париже прошёл митинг против отправки западных войск на Украину

В центре Парижа напротив Лувра прошла масштабная манифестация против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые вскоре двинулись в сторону пирамиды Лувра.

Участники акции скандировали лозунги с требованиями прекратить военную помощь Украине и отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона. На плакатах были надписи: «Наши дети — не пушечное мясо», «Макрон, мы не будем умирать за Украину» и «Остановим прокси-войну США против России».

Манифестация против отправки западных военных на Украину. Видео © Х / Global Dissident

Манифестация проходит по призыву партии «Патриоты». Аналогичные акции в субботу и воскресенье были организованы ещё в 15 французских городах.

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Протесты полыхают и в Грузии. Вечером 28 ноября в Тбилиси начались беспорядки в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. К утру 29 ноября протестующих вытеснили с проспекта Руставели, однако вечером того же дня протесты вспыхнули вновь. Они продолжаются уже несколько дней. По мнению местных властей, революцию в республике пытаются устроить внешние силы.

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Х / Global Dissident

Артём Гапоненко
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