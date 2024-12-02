«Мы не будем умирать за Украину»: Народ Франции потребовал отставки Макрона
В Париже прошёл митинг против отправки западных войск на Украину
В центре Парижа напротив Лувра прошла масштабная манифестация против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые вскоре двинулись в сторону пирамиды Лувра.
Участники акции скандировали лозунги с требованиями прекратить военную помощь Украине и отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона. На плакатах были надписи: «Наши дети — не пушечное мясо», «Макрон, мы не будем умирать за Украину» и «Остановим прокси-войну США против России».
Манифестация против отправки западных военных на Украину. Видео © Х / Global Dissident
Манифестация проходит по призыву партии «Патриоты». Аналогичные акции в субботу и воскресенье были организованы ещё в 15 французских городах.
Протесты полыхают и в Грузии. Вечером 28 ноября в Тбилиси начались беспорядки в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. К утру 29 ноября протестующих вытеснили с проспекта Руставели, однако вечером того же дня протесты вспыхнули вновь. Они продолжаются уже несколько дней. По мнению местных властей, революцию в республике пытаются устроить внешние силы.
Х / Global Dissident