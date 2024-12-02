«Мы не будем умирать за Украину»: Народ Франции потребовал отставки Макрона

В центре Парижа напротив Лувра прошла масштабная манифестация против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые вскоре двинулись в сторону пирамиды Лувра.

Участники акции скандировали лозунги с требованиями прекратить военную помощь Украине и отправить в отставку президента Эмманюэля Макрона. На плакатах были надписи: «Наши дети — не пушечное мясо», «Макрон, мы не будем умирать за Украину» и «Остановим прокси-войну США против России».

Манифестация против отправки западных военных на Украину. Видео © Х / Global Dissident