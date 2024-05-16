Мэр Тбилиси связал с внешними силами причины творящихся в стране беспорядков
Мэр Тбилиси Каладзе: Революцию в Грузии пытаются устроить внешние силы
Акция протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Обложка © ТАСС / Михаил Егиков
В Грузии сегодня пытаются совершить госпереворот внешние силы. Об этом в эфире местной телекомпании "Рустави-2" заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"Извне есть попытки того, чтобы в стране произошёл переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию..." — считает глава грузинской столицы.
Речь идёт о министрах иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии, которые по прибытии в Тбилиси сразу направились на митинг оппозиции, проходящий перед зданием грузинского Парламента. По мнению Каладзе, это попытка разжигания в стране поляризации.
"Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение?" — вопросил политик, выразив, однако, уверенность, что никаких "майданов" в Грузии не будет.
Напомним, в Тбилиси не стихают протесты против законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция считает, что он собьёт Грузию с европейского пути, однако, несмотря на все возмущения, 14 мая грузинский Парламент принял документ. Президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон. Силовики тем временем применяют против демонстрантов водомёты, перцовый газ и резиновые пули. Служба государственной безопасности закавказской республики сообщала, что провокации в столице готовятся с привлечением грузинских наёмников ВСУ и финансируются из-за рубежа "конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями".