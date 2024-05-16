Мэр Тбилиси связал с внешними силами причины творящихся в стране беспорядков

В Грузии сегодня пытаются совершить госпереворот внешние силы. Об этом в эфире местной телекомпании "Рустави-2" заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Извне есть попытки того, чтобы в стране произошёл переворот, революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию..." — считает глава грузинской столицы.

Речь идёт о министрах иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии, которые по прибытии в Тбилиси сразу направились на митинг оппозиции, проходящий перед зданием грузинского Парламента. По мнению Каладзе, это попытка разжигания в стране поляризации.