Президент Грузии собралась заблокировать скандальный закон об иноагентах
Президент Грузии Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах
Саломе Зурабишвили. Обложка © TACC / EPA
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на принятый парламентом закон об иноагентах. Во вторник, 14 мая, она приняла участие в программе Amanpour в эфире американского телеканала CNN International.
"Зурабишвили сказала, что наложит вето на закон", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Стоит отметить, что вето президента в Грузии преодолевается простым большинством голосов в парламенте, которым правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" обладает.
Как ранее сообщал Life.ru, днём 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Разногласия из-за закона вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.