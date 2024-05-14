Президент Грузии собралась заблокировать скандальный закон об иноагентах

Как ранее сообщал Life.ru, днём 14 мая грузинский парламент принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах. Документ поддержали 84 депутата, 30 выступили против. После этого протестующие вновь вышли на улицы Тбилиси и попытались прорваться во двор парламента. Разногласия из-за закона вызваны тем, что, по мнению оппозиции, его принятие отдалит Грузию от Запада, в том числе от присоединения к ЕС. При этом правящая партия считает, что закон необходим для защиты национальных интересов.