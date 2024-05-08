На митингах в Тбилиси готовятся беспорядки с участием наёмников с Украины

Организаторы протестов против скандального законопроекта об иноагентах в Грузии собираются устроить провокации с привлечением грузинских наёмников, воюющих на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ) закавказской республики.

"Определённые группы лиц пытаются устроить провокации на акциях, проходящих у парламента Грузии, целью которых является развитие деструктивных и насильственных сценариев... В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определённая часть грузин, воюющих на Украине", — говорится в сообщении.

В СГБ подчеркнули, что эти акции финансируются из-за рубежа "конкретными политическими парламентскими и непарламентскими партиями и неправительственными организациями". Организаторы получают деньги в криптовалюте.

Причём ответственные за проведение митингов выбрали своей особенной целью сотрудников правоохранительных органов, для деморализации и провоцирования которых используются методы, связанные с проведением "цветных революций", — запугивание, подкуп и инсценирование их перехода на сторону участников акций. Конечной целью является захват власти насильственным путём, предупредили в СГБ.

"Иностранные инструкторы дают задания организаторам текущих акций протеста с целью создания хаоса, массовых беспорядков и провокаций в отношении правоохранителей. Они активно используют методы [сербской неправительственной организации] "Канвас" и [американского предпринимателя] Питера Акермана", — указывается в сообщении.

Также митингующие намерены парализовать транспортные узлы в Тбилиси, заблокировать правительственные учреждения и стратегические объекты, выстроить у них баррикады и перекрыть базы дислокаций силовиков.