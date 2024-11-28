«Мы гордая и самолюбивая нация»: Грузинский премьер назвал причину отказа от подачек ЕС

Грузины являются гордой и самолюбивой нацией с богатой историей, а Евросоюз вёл переговоры с Тбилиси, пытаясь шантажировать, манипулировать и оскорблять закавказскую республику. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя отказ Грузии от грантов и переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. По его словам, позицию Брюсселя в Тбилиси считают категорически неприемлемой.

«Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», — заявил политик журналистам.

Он добавил, что Грузия способна обогатить Евросоюз своей культурой и потенциалом так же, как Евросоюз — её. Но вместо сотрудничества Брюссель вступил на путь шантажа, нанеся ущерб репутации Грузии. При этом Кобахидзе отметил, что в конце 2028 года Тбилиси будет готово вернуться к вопросу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году. До этого времени Грузия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле. Планируется, что к 2028 году они будут выполнены на 90%.