«Мы гордая и самолюбивая нация»: Грузинский премьер назвал причину отказа от подачек ЕС
Премьер Кобахидзе: Членство в ЕС не может считаться милостыней для гордой Грузии
Грузины являются гордой и самолюбивой нацией с богатой историей, а Евросоюз вёл переговоры с Тбилиси, пытаясь шантажировать, манипулировать и оскорблять закавказскую республику. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, комментируя отказ Грузии от грантов и переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. По его словам, позицию Брюсселя в Тбилиси считают категорически неприемлемой.
«Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню», — заявил политик журналистам.
Он добавил, что Грузия способна обогатить Евросоюз своей культурой и потенциалом так же, как Евросоюз — её. Но вместо сотрудничества Брюссель вступил на путь шантажа, нанеся ущерб репутации Грузии. При этом Кобахидзе отметил, что в конце 2028 года Тбилиси будет готово вернуться к вопросу переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году. До этого времени Грузия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле. Планируется, что к 2028 году они будут выполнены на 90%.
Напомним, Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС. 28 марта 2017 года начал действовать безвизовый режим со странами Шенгена и членами ЕС, который позволяет гражданам Грузии посещать все страны сообщества (кроме Ирландии) с туристическими, деловыми и культурными целями. 14 декабря прошлого года Совет ЕС предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в объединение, однако сегодня стало известно, что в Тбилиси решили заморозить переговоры.
В последние месяцы Грузия всё решительнее сворачивает с дорожки евроинтеграции. Катализатором к этому стал недавно принятый закон об иноагентах, которым сильно возмутились на Западе. Так, в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением из-за «разногласий в ценностях». На недавних парламентских выборах жители Грузии поддержали правящую партию «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за национальные интересы страны и подлинный суверенитет, выступая против вмешательства Запада во внутренние дела. Прозападная оппозиция выборы не признала и стала устраивать акции протестовать.
ТАСС / AP