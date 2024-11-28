Европарламент требует повторных парламентских выборов в Грузии
Европарламент остался несогласен с результатами выборов в Грузии и призвал государство к повторному голосованию. О непреклонной воле объединения сообщается на официальном сайте ЕП.
«Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде», — говорится в сообщении.
В ЕП добавили, что на этот раз Грузия должна провести выборы под чутким наблюдением мирового сообщества, чтобы продемонстрировать справедливый процесс. Парламентёры поддержали инициативу об отправке миссии Евросоюза в страну с целью оценки положения дел.
Напомним, 26 октября на парламентских выборах в Грузии победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за национальные интересы страны, суверенитет и против вмешательства Запада во внутренние процессы. Она набрала 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные фракции отказались признавать результаты, объявив недоверие прошедшим выборам. Несмотря на это, 16 ноября результаты официально подтвердили.
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