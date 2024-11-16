Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 09:00

Правящая партия Грузии набрала на выборах 53,93% голосов и получила 89 мандатов

В Грузии на парламентских выборах одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 53,93% голосов. Она получила 89 мандатов из 150, сообщает ЦИК республики. Глава органа Георгий Каландаришвили отметил, что на этом избирательный процесс «фактически завершился».

Партия «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.

В Грузии убеждены, что военный конфликт на Украине очень скоро закончится
В Грузии убеждены, что военный конфликт на Украине очень скоро закончится

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что переговоры о вступлении страны в Европейский Союз начнутся с высокой долей вероятности в 2025 году. Он добавил, что до конца года не стоит ожидать начала процесса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Николай Рюмин
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar