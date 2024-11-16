Правящая партия Грузии набрала на выборах 53,93% голосов и получила 89 мандатов
В Грузии на парламентских выборах одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 53,93% голосов. Она получила 89 мандатов из 150, сообщает ЦИК республики. Глава органа Георгий Каландаришвили отметил, что на этом избирательный процесс «фактически завершился».
Партия «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.
Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что переговоры о вступлении страны в Европейский Союз начнутся с высокой долей вероятности в 2025 году. Он добавил, что до конца года не стоит ожидать начала процесса.
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