Правящая партия Грузии набрала на выборах 53,93% голосов и получила 89 мандатов

В Грузии на парламентских выборах одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» с 53,93% голосов. Она получила 89 мандатов из 150, сообщает ЦИК республики. Глава органа Георгий Каландаришвили отметил, что на этом избирательный процесс «фактически завершился».

Партия «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов.