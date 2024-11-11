В Грузии убеждены, что военный конфликт на Украине очень скоро закончится

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что военный конфликт в Украине может завершиться в ближайшее время. Он отметил, что стране необходима качественная перестройка отношений как с Европейским Союзом, так и с Соединёнными Штатами.

Кобахидзе уверен, что после окончания войны в Украине появятся все возможности для восстановления отношений Грузии с ЕС и США.

«Нужна качественная перестройка отношений как с Европейским союзом, так и с США. Очень скоро война на Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений», — сказал политик.