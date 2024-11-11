В Грузии убеждены, что военный конфликт на Украине очень скоро закончится
Премьер-министр Грузии Кобахидзе: Очень скоро война на Украине закончится
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © SARAH YENESEL / EPA
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что военный конфликт в Украине может завершиться в ближайшее время. Он отметил, что стране необходима качественная перестройка отношений как с Европейским Союзом, так и с Соединёнными Штатами.
Кобахидзе уверен, что после окончания войны в Украине появятся все возможности для восстановления отношений Грузии с ЕС и США.
«Нужна качественная перестройка отношений как с Европейским союзом, так и с США. Очень скоро война на Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений», — сказал политик.
Недавно Life.ru писал, что, по мнению Кобахидзе, победа 45-го американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году приведёт к окончанию конфликта на Украине. Грузинский премьер также заявил, что Тбилиси надеется на такой исход, поскольку это отразится положительно и на нём.