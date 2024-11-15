Кобахидзе предположил, что ЕС начнёт переговоры о вступлении Грузии в 2025 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил уверенность, что переговоры о вступлении страны в Европейский Союз начнутся с высокой долей вероятности в 2025 году. В интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии он отметил, что текущий год не принесет ожидаемого открытия диалога, однако политические события, такие как завершение конфликта на Украине, могут изменить ситуацию в ближайшем будущем.

Кроме того, Кобахидзе отмёл слухи о возможной отмене безвизового режима между Грузией и ЕС, назвав подобные заявления «абсолютно фиктивными». По словам премьера, Евросоюз вряд ли примет такие меры, поскольку санкционные инструменты, по его мнению, утратили действенность. Он напомнил, что процесс присвоения Грузии статуса кандидата длился полтора года и сопровождался давлениями, что осложнило диалог с Брюсселем.

В последние годы отношения между ЕС, США и Грузией осложнились, особенно после принятия в мае грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния». Несмотря на призывы ЕС отказаться от этого законодательства, правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» настаивала, что закон направлен на контроль финансовой помощи для НПО, некоторые из которых, по мнению властей, пытались дестабилизировать политическую ситуацию в стране. ЕС ранее выражал опасения, что Грузия может замедлить процесс евроинтеграции, а также рискует потерять безвизовый режим с Евросоюзом.