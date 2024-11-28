На пост премьер-министра Грузии утвердили Ираклия Кобахидхе
Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze
Сегодня парламент Грузии собрался, чтобы выразить доверие новому правительству. Депутаты утвердили на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Теперь страна будет придерживаться его программы ближайшие четыре года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Доверие Кобахидзе выразили все 84 депутата, против не высказался никто. Парламент 11-го созыва также утвердил новый состав правительства из 12 министров. В заседании участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Ранее Life.ru сообщал, что кабмин Грузии соберётся, чтобы выразить доверие обновлённому составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Правительство утверждалось исключительно депутатами от «Грузинской мечты», так как оппозиция отказалась участвовать в заседаниях парламента, не признав результаты прошедших выборов.
Напомним, 26 октября на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая поддерживает национальные интересы страны, суверенитет и выступает против вмешательства Запада во внутренние дела. Она набрала 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии отказались признавать результаты, выразив недоверие прошедшим выборам. Несмотря на это, 16 ноября выборы были официально подтверждены.