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28 ноября, 12:25

На пост премьер-министра Грузии утвердили Ираклия Кобахидхе

Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze

Ираклий Кобахидзе. Фото © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze

Сегодня парламент Грузии собрался, чтобы выразить доверие новому правительству. Депутаты утвердили на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Теперь страна будет придерживаться его программы ближайшие четыре года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Доверие Кобахидзе выразили все 84 депутата, против не высказался никто. Парламент 11-го созыва также утвердил новый состав правительства из 12 министров. В заседании участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Ранее Life.ru сообщал, что кабмин Грузии соберётся, чтобы выразить доверие обновлённому составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. Правительство утверждалось исключительно депутатами от «Грузинской мечты», так как оппозиция отказалась участвовать в заседаниях парламента, не признав результаты прошедших выборов.

Напомним, 26 октября на парламентских выборах в Грузии победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая поддерживает национальные интересы страны, суверенитет и выступает против вмешательства Запада во внутренние дела. Она набрала 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии отказались признавать результаты, выразив недоверие прошедшим выборам. Несмотря на это, 16 ноября выборы были официально подтверждены.

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Алена Пенчугина
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