Советский футболист поборется за пост президента Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом в президенты в Грузии депутата и бывшего футболиста, 53-летнего Михаила Кавелашвили. Об этом заявил основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

«Политсовет »Грузинской мечты« принял решение предложить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал честь Грузии. Миша был опытным членом национальной футбольной сборной и многократным чемпионом в нескольких странах» , — отметил Иванишвили на брифинге в среду.

Кавелашвили родился в 1971 году в Тбилиси. Он начал свою карьеру в тбилисском «Локомотиве» , затем подписал контракт с «Динамо» (Тбилиси), с которым стал шестикратным чемпионом Грузии (1990—1995). В 1995 году он перешел во владикавказский «Спартак-Алания», с которым завоевал чемпионство России. В 1998 году он стал чемпионом Швейцарии, играя за цюрихский клуб «Грассхоппер» . За грузинскую сборную он провел более 40 матчей.