Правящая партия представила Кобахидзе для переназначения на пост премьера Грузии
Ираклий Кобахидзе. Обложка © ТАСС / Инна Кукуджанова
Правящая партия «Грузинская мечта» считает необходимым переназначить Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра республики, заявил секретарь партии Мамука Мдинарадзе. В свою очередь Шалву Папуашвили снова представили на должность спикера парламента. Кандидатуры представил почётный председатель политсилы Бидзина Иванишвили.
«Наверное, не будет особым сюрпризом то, что Бидзина Иванишвили представил кандидатом на эту должность [премьера] Ираклия Кобахидзе и, естественно, он получил полную поддержку политсовета. Также можем сказать, что фракция «Грузинская мечта» выдвинет Шалву Папуашвили на пост спикера парламента», — отметил Мдинарадзе.
Напомним, что на парламентских выборах в Грузии, которые прошли 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта», отстаивающая национальные интересы страны, суверенитет и выступающая против вмешательства Запада в её внутренни дела. Политсила набрала 53,93% голосов, но оппозиция, представленная четырьмя партиями, не сочла результат честным и спровоцировала митинги. Волнения не помогли оппозиционерам добиться желаемого — 16 ноября ЦИК страны утвердил итоги прошедшего голосования. На этом вопрос не закрылся: президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок на посту скоро истекает, объявила голосование несостоявшимся и призвала проводить новые выборы в парламент. Тем временем ЕС собирается отправить в республику комиссию, чтобы изучить ситуацию на местах.