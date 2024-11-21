Правящая партия представила Кобахидзе для переназначения на пост премьера Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта» считает необходимым переназначить Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра республики, заявил секретарь партии Мамука Мдинарадзе. В свою очередь Шалву Папуашвили снова представили на должность спикера парламента. Кандидатуры представил почётный председатель политсилы Бидзина Иванишвили.

«Наверное, не будет особым сюрпризом то, что Бидзина Иванишвили представил кандидатом на эту должность [премьера] Ираклия Кобахидзе и, естественно, он получил полную поддержку политсовета. Также можем сказать, что фракция «Грузинская мечта» выдвинет Шалву Папуашвили на пост спикера парламента», — отметил Мдинарадзе.