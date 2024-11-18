ЕС направит в Грузию комиссию, чтобы узнать, что произошло в стране после выборов

Евросоюз пошлёт в Грузию «политическую миссию», которая будет изучать ситуацию в республике после выборов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции, состоявшейся по завершению встречи глав МИД 27 стран ЕС в Брюсселе.