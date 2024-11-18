ЕС направит в Грузию комиссию, чтобы узнать, что произошло в стране после выборов
Евросоюз направит в Грузию комиссию, которая изучит ситуацию в стране
Евросоюз пошлёт в Грузию «политическую миссию», которая будет изучать ситуацию в республике после выборов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции, состоявшейся по завершению встречи глав МИД 27 стран ЕС в Брюсселе.
«Мы направим политическую миссию в Грузию, чтобы изучить, что случилось», — заявил дипломат.
Напомним, что на парламентских выборах в Грузии, которые прошли 26 октября, победила правящая партия «Грузинская мечта», отстаивающая национальные интересы страны, суверенитет и выступающая против вмешательства Запада в её внутренни дела. Политсила набрала 53,93% голосов, но оппозиция, представленная четырьмя партиями, не сочла результат честным и спровоцировала митинги. Волнения не помогли оппозиционерам добиться желаемого — 16 ноября ЦИК страны утвердил итоги прошедшего голосования. На этом вопрос не закрылся: президент Грузии Саломе Зурабишвили, чей срок на посту скоро истекает, объявила голосование несостоявшимся и призвала проводить новые выборы в парламент.
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