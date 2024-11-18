Президент Грузии Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в стране новые парламентские выборы, так как, по её мнению, голосование 26 октября было несостоявшимся. На брифинге она заявила: «Когда выборы в стране не состоялись, необходимо, чтобы они были проведены вновь в кратчайшие сроки». Зурабишвили также отметила, что из-за сложившейся ситуации страна движется в сторону «дестабилизации и двоевластия».

Она обратилась к гражданам, призвав их продолжать протестовать против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Зурабишвили выразила мнение, что общество должно сохранять протестный настрой. На брифинге она передала привет людям, которые в данный момент находятся на улицах и, вероятно, останутся там на ночь. Особое внимание политик уделила студентам, отметив их роль как движущей силы прогресса, ведущей страну в будущее.