Президент Грузии Зурабишвили призвала провести повторные выборы в парламент
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести в стране новые парламентские выборы, так как, по её мнению, голосование 26 октября было несостоявшимся. На брифинге она заявила: «Когда выборы в стране не состоялись, необходимо, чтобы они были проведены вновь в кратчайшие сроки». Зурабишвили также отметила, что из-за сложившейся ситуации страна движется в сторону «дестабилизации и двоевластия».
Она обратилась к гражданам, призвав их продолжать протестовать против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Зурабишвили выразила мнение, что общество должно сохранять протестный настрой. На брифинге она передала привет людям, которые в данный момент находятся на улицах и, вероятно, останутся там на ночь. Особое внимание политик уделила студентам, отметив их роль как движущей силы прогресса, ведущей страну в будущее.
Напомним, что на парламентских выборах, прошедших 26 октября в Грузии, одержала победу правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада в е` внутренние дела. Эта партия набрала 53,93% голосов. Но с результатами не согласились четыре оппозиционные партии. Вечером 28 октября на улицах Тбилиси начались митинги. Несмотря на это, 16 ноября итоги выборов утвердили официально.
ТАСС / Патрин Александр