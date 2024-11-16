Главу ЦИК Грузии облили краской перед объявлением окончательных итогов выборов

Уточняется, что инцидент случился во время заседания комиссии. В ходе мероприятия рассматривался итоговый протокол по парламентским выборам, которые состоялись 26 октября. После этого заседание ЦИК приостановили. Кроме того, перед зданием Центризбиркома сейчас проходит митинг оппозиции.

Напомним, что на состоявшихся 26 октября в Грузии парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Однако с этими результатами не согласились четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, и суммарно набравшие более 37% голосов избирателей. Вечером 28 октября в Тбилиси начались массовые протесты со стороны оппозиции, которая не признала результаты выборов. 16 ноября итоги выборов утвердили официально.