ЦИК Грузии попросил прокуратуру проверить информацию о фальсификациях на выборах

Там отметили, что на фоне заявлений оппозиции и грузинского президента Саломе Зурабишвили о фальсификации выборов ЦИК предлагает «провести сложное и объективное расследование, выходящее за пределы компетенции избирательной комиссии». При этом в комиссии подчеркнули, что ранее наблюдатели не нашли никаких нарушений.

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября, победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. Её результат — 53,93% голосов. Президент Зурабишвили и другие оппозиционные политики не признали результатов голосования и призвали граждан выходить на протестные марши. Первый митинг состоялся накануне вечером. На нём, в частности, выступила Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. Сегодня, 29 октября, в Тбилиси возобновились протесты оппозиции. В ходе марша митингующие напали на российского журналиста.