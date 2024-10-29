В Грузии протестующие напали на российского журналиста, полицейские встали на его защиту
Во время нового марша оппозиции в Тбилиси пострадал российский журналист
Протестующие в Грузии. Обложка © TACC / Александр Патрин
В Тбилиси возобновился протесты оппозиции, отказавшейся признавать результаты недавних парламентских выборов в Грузии. Протестующие дошли до здания парламента республики. В руках у них — флаги Грузии и Евросоюза, а также цветы и плакаты с антироссийскими лозунгами. Стоит отметить, что на этот раз число участников марша оказалось меньше по сравнению со вчерашней акцией.
Грузинские полицейские заступились за российского журналиста. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
В ходе марша некоторые из его участников начали задевать корреспондента РИА «Новости». Агентство сообщает, что митингующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Из-за этого журналист упал от звукового удара, после этого полицейские поймали такси и отправили его в отель.
Напомним, накануне вечером в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов — победу правящей «Грузинской мечты». На митинге, в частности, выступила президент Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На Западе тем временем звучат угрозы в адрес Тбилиси, и на них уже отреагировали в Кремле и МИД России.