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29 октября, 18:10

В Грузии протестующие напали на российского журналиста, полицейские встали на его защиту

Во время нового марша оппозиции в Тбилиси пострадал российский журналист

Протестующие в Грузии. Обложка © TACC / Александр Патрин

Протестующие в Грузии. Обложка © TACC / Александр Патрин

В Тбилиси возобновился протесты оппозиции, отказавшейся признавать результаты недавних парламентских выборов в Грузии. Протестующие дошли до здания парламента республики. В руках у них — флаги Грузии и Евросоюза, а также цветы и плакаты с антироссийскими лозунгами. Стоит отметить, что на этот раз число участников марша оказалось меньше по сравнению со вчерашней акцией.

Грузинские полицейские заступились за российского журналиста. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

В ходе марша некоторые из его участников начали задевать корреспондента РИА «Новости». Агентство сообщает, что митингующие включили над его ухом громкоговоритель на высоких частотах. Из-за этого журналист упал от звукового удара, после этого полицейские поймали такси и отправили его в отель.

Напомним, накануне вечером в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов — победу правящей «Грузинской мечты». На митинге, в частности, выступила президент Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов якобы были сфальсифицированы. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На Западе тем временем звучат угрозы в адрес Тбилиси, и на них уже отреагировали в Кремле и МИД России.

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Наталья Демьянова
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