В Грузии протестующие напали на российского журналиста, полицейские встали на его защиту

В Тбилиси возобновился протесты оппозиции, отказавшейся признавать результаты недавних парламентских выборов в Грузии. Протестующие дошли до здания парламента республики. В руках у них — флаги Грузии и Евросоюза, а также цветы и плакаты с антироссийскими лозунгами. Стоит отметить, что на этот раз число участников марша оказалось меньше по сравнению со вчерашней акцией.