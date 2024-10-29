В ГД призвали грузинский народ не допустить повторения «горькой участи» Украины
Депутат Шеремет: Народ Грузии не должен повторить горькую участь Украины
Протесты в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Патрин Александр
Грузинский народ должен противостоять вмешательствам Запада, чтобы не допустить украинского сценария. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, в противном случае страну будет ждать «горькая участь Украины».
«Грузинский народ сегодня сдаёт, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять своё будущее и способность отстоять свои национальные интересы», — сказал Шеремет в разговоре с РИА «Новости».
Он подчеркнул, что коллективный Запад, представляющийся США, стремится повторить в Грузии сценарий Украины с майданом и госпереворотом. Поэтому политик призвал грузин не позволять вмешиваться в свои внутренние дела. По его мнению, только от народа зависит, останется ли страна независимой или станет очередной марионеткой Запада.
Как сообщал Life.ru, по итогам парламентских выборов в Грузии правящая партия «Грузинская мечта» набирает 53,92% голосов. Кроме того, выступающая за независимость политсила получит 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Её лидеры уже заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. Однако волнения закончились достаточно быстро.