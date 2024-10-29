Грузинский народ должен противостоять вмешательствам Запада, чтобы не допустить украинского сценария. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, в противном случае страну будет ждать «горькая участь Украины».

«Грузинский народ сегодня сдаёт, пожалуй, один из самых главных экзаменов в своей истории. Экзамен на права самостоятельно определять своё будущее и способность отстоять свои национальные интересы», — сказал Шеремет в разговоре с РИА «Новости».