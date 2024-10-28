Так начинался украинский майдан: Пушков раскрыл, зачем европолитики ринулись в Тбилиси

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, именно так 10 лет назад начинался украинский майдан — с визита европолитиков.

«Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — написал сенатор в телеграм-канале.