Так начинался украинский майдан: Пушков раскрыл, зачем европолитики ринулись в Тбилиси
Пушков: Европейские политики едут в Тбилиси после парламентских выборов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции, заявил сенатор Алексей Пушков. По его словам, именно так 10 лет назад начинался украинский майдан — с визита европолитиков.
«Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — написал сенатор в телеграм-канале.
Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».
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