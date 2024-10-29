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29 октября, 09:43

Песков призвал Запад прекратить «недопустимые ультиматумы» в адрес Грузии

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Запад позволяет непозволительные заявления, в том числе ультимативные, после подведения итогов парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал отказаться от подобной риторики, противоречащей нормам межгосударственных отношений.

«Мы видим совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединённых Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, <...> которые должны быть прекращены», — отметил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, Россия обеспокоена ультиматумами Грузии. Причём Кремль не имеет ни права, ни желания вмешиваться во внутренние дела республики. Песков отметил, что на выборах победили те силы, за которые проголосовал народ.

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Напомним, вечером 28 октября в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов — победу правящей «Грузинской мечты». На митинге, в частности, выступила президент Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На Западе тем временем звучат угрозы в адрес Тбилиси, и на них уже отреагировали в МИД РФ.

Александр Юнашев
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