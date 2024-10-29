Песков призвал Запад прекратить «недопустимые ультиматумы» в адрес Грузии

Запад позволяет непозволительные заявления, в том числе ультимативные, после подведения итогов парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал отказаться от подобной риторики, противоречащей нормам межгосударственных отношений.

«Мы видим совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединённых Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, <...> которые должны быть прекращены», — отметил представитель Кремля.