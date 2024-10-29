Песков призвал Запад прекратить «недопустимые ультиматумы» в адрес Грузии
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Запад позволяет непозволительные заявления, в том числе ультимативные, после подведения итогов парламентских выборов в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал отказаться от подобной риторики, противоречащей нормам межгосударственных отношений.
«Мы видим совершенно менторские заявления, которые идут и из Соединённых Штатов Америки, и из Евросоюза, где буквально выдвигаются ультиматумы грузинскому руководству. Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, <...> которые должны быть прекращены», — отметил представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, Россия обеспокоена ультиматумами Грузии. Причём Кремль не имеет ни права, ни желания вмешиваться во внутренние дела республики. Песков отметил, что на выборах победили те силы, за которые проголосовал народ.
Напомним, вечером 28 октября в Тбилиси начался массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов — победу правящей «Грузинской мечты». На митинге, в частности, выступила президент Саломе Зурабишвили, которая по конституции должна придерживаться политического нейтралитета. Она заявила, что результаты выборов были сфальсифицированы. Тем временем акция оппозиции в Тбилиси объявлена завершённой. Протестующие спели гимны Грузии и Евросоюза и начали расходиться. На Западе тем временем звучат угрозы в адрес Тбилиси, и на них уже отреагировали в МИД РФ.