Парламент Грузии в четверг выразит доверие новому составу кабинета министров

В четверг, 28 ноября, кабмин Грузии соберётся, чтобы выразить доверие обновлённому составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщила пресс-служба законодательного органа. В 11-м созыве парламента, где большинство занимает партия «Грузинская мечта», будет проведён вотум доверия правительству и правительственной программе.

Кандидатом на пост премьера выдвинут Ираклия Кобахидзе, ранее занимавшего эту должность. В составе нового правительства три новых министра: Мака Бочоришвили претендует на пост главы Министерства иностранных дел, Анри Оханашвили — на пост главы Министерства юстиции, а Давид Сонгулашвили — на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства.