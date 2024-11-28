Парламент Грузии в четверг выразит доверие новому составу кабинета министров
Парламент Грузии соберётся 28 ноября для выражения доверия новому правительству
В четверг, 28 ноября, кабмин Грузии соберётся, чтобы выразить доверие обновлённому составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщила пресс-служба законодательного органа. В 11-м созыве парламента, где большинство занимает партия «Грузинская мечта», будет проведён вотум доверия правительству и правительственной программе.
Кандидатом на пост премьера выдвинут Ираклия Кобахидзе, ранее занимавшего эту должность. В составе нового правительства три новых министра: Мака Бочоришвили претендует на пост главы Министерства иностранных дел, Анри Оханашвили — на пост главы Министерства юстиции, а Давид Сонгулашвили — на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Правительство будет утверждаться исключительно депутатами от «Грузинской мечты», так как оппозиция отказалась участвовать в заседаниях парламента, не признав результаты прошедших выборов. Кандидатов на министерские должности уже выслушали на совместных заседаниях парламентских комитетов.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии 26 октября победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии отказались признавать результаты. 16 ноября выборы были официально подтверждены. Позднее президент Саломе Зурабишвили предложила провести новые выборы, посчитав голосование несостоявшимся.
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