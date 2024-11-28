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27 ноября, 23:30

Парламент Грузии в четверг выразит доверие новому составу кабинета министров

Парламент Грузии соберётся 28 ноября для выражения доверия новому правительству

В четверг, 28 ноября, кабмин Грузии соберётся, чтобы выразить доверие обновлённому составу правительства во главе с премьером Ираклием Кобахидзе, сообщила пресс-служба законодательного органа. В 11-м созыве парламента, где большинство занимает партия «Грузинская мечта», будет проведён вотум доверия правительству и правительственной программе.

Кандидатом на пост премьера выдвинут Ираклия Кобахидзе, ранее занимавшего эту должность. В составе нового правительства три новых министра: Мака Бочоришвили претендует на пост главы Министерства иностранных дел, Анри Оханашвили — на пост главы Министерства юстиции, а Давид Сонгулашвили — на пост министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Правительство будет утверждаться исключительно депутатами от «Грузинской мечты», так как оппозиция отказалась участвовать в заседаниях парламента, не признав результаты прошедших выборов. Кандидатов на министерские должности уже выслушали на совместных заседаниях парламентских комитетов.

Правящая партия представила Кобахидзе для переназначения на пост премьера Грузии
Правящая партия представила Кобахидзе для переназначения на пост премьера Грузии

Напомним, на парламентских выборах в Грузии 26 октября победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набрав 53,93% голосов. Однако четыре оппозиционные партии отказались признавать результаты. 16 ноября выборы были официально подтверждены. Позднее президент Саломе Зурабишвили предложила провести новые выборы, посчитав голосование несостоявшимся.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Анатолий Цейко
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