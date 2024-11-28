«С нами нельзя говорить шантажом»: Грузия отказалась от грантов и переговоров о вступлении в ЕС
Кобахидзе: Грузия до 2028 года не будет вести переговоры о вступлении в ЕС
Грузия не будет вести переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сказал глава грузинского правительства на пресс-конференции.
По словам политика, цель Тбилиси заключается в том, что продемонстрировать европейским бюрократам, что с Грузией следует разговаривать достойно, а не с применением шантажа и оскорблений. Кобахидзе обвинил Брюссель в нанесении репутационного ущерба стране путём использования темы переговоров как инструмента для манипуляций. Решение Тбилиси позволяет избежать этого ущерба, подчеркнул глава правильства.
Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. 28 марта 2017 года начал действовать безвизовый режим со странами Шенгенского соглашения и членами ЕС, который позволяет гражданам Грузии посещать все страны союза (кроме Ирландии) с туристическими, деловыми и культурными целями. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза предоставил Грузии статус официального кандидата на вступление в Европейский союз
Грузия всё смелее продолжает сворачивать с дорожки евроинтеграции. Явно это стало заметно после принятия закона об иноагентах. В США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. На недавних парламентских выборах в Грузии 26 октября победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая поддерживает национальные интересы страны, суверенитет и выступает против вмешательства Запада во внутренние дела. Прозападная оппозиция выборы не признала и начала протестовать.
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