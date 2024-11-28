«С нами нельзя говорить шантажом»: Грузия отказалась от грантов и переговоров о вступлении в ЕС

Грузия не будет вести переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — сказал глава грузинского правительства на пресс-конференции.

По словам политика, цель Тбилиси заключается в том, что продемонстрировать европейским бюрократам, что с Грузией следует разговаривать достойно, а не с применением шантажа и оскорблений. Кобахидзе обвинил Брюссель в нанесении репутационного ущерба стране путём использования темы переговоров как инструмента для манипуляций. Решение Тбилиси позволяет избежать этого ущерба, подчеркнул глава правильства.