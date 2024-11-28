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28 ноября, 14:33

Путин отметил мужество и характер властей Грузии, принявших закон об иноагентах

Мужество и характер, с которыми власть Грузии не так давно отстаивала свою позицию по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния», не может не удивлять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения», — отметил глава государства на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.

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Напомним, что Грузия продолжает сворачивать с дорожки евроинтеграции. После принятия закона об иноагентах в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а ЕС сообщил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях. На недавних парламентских выборах в Грузии 26 октября победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая поддерживает национальные интересы страны, суверенитет и выступает против вмешательства Запада во внутренние дела. Она набрала 53,93% голосов. Четыре оппозиционные партии отказались признавать результаты, выразив недоверие прошедшим выборам. Тем не менее 16 ноября результаты официально утвердили.

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Life.ru

Мария Любицкая
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