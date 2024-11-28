Путин отметил мужество и характер властей Грузии, принявших закон об иноагентах

Мужество и характер, с которыми власть Грузии не так давно отстаивала свою позицию по поводу закона «О прозрачности иностранного влияния», не может не удивлять. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Когда события в Грузии начались, я, честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, никаких. Но я просто удивлялся их мужеству и характеру, которые они проявляли для того, чтобы отстоять свою точку зрения», — отметил глава государства на пресс-конференции после саммита ОДКБ в Астане.