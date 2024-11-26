Российских туристов призвали избегать скоплений людей в Грузии
«Известия»: Граждан РФ призвали отказаться от посещения людных мест в Грузии
Находящихся в Грузии граждан России попросили избегать мест скопления людей. Данное предупреждение опубликовала секция интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии. Однако дипломаты подчеркнули, что текущее политическое напряжение в стране не ставит под угрозу безопасность российских туристов.
«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности избегать мест массового скопления народа, а также зон проведения демонстраций и акций протеста», — передаёт газета «Известия».
Кроме того, представители дипломатической миссии отметили, что на вечер понедельника, 25 ноября, не поступало обращений от граждан России по поводу массовых политических мероприятий.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая поддерживает национальные интересы страны, суверенитет и выступает против вмешательства Запада во внутренние дела. Партия получила 53,93% голосов. Оппозиция, состоящая из четырех партий, выразила недовольство и организовала митинги, считая результаты выборов нечестными. Тем не менее волнения никак не изменили ситуацию, и 16 ноября ЦИК официально подтвердил итоги выборов.
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