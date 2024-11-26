Российских туристов призвали избегать скоплений людей в Грузии

Находящихся в Грузии граждан России попросили избегать мест скопления людей. Данное предупреждение опубликовала секция интересов РФ при швейцарском посольстве в Грузии. Однако дипломаты подчеркнули, что текущее политическое напряжение в стране не ставит под угрозу безопасность российских туристов.

«Тем не менее мы настоятельно рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности избегать мест массового скопления народа, а также зон проведения демонстраций и акций протеста», — передаёт газета «Известия».

Кроме того, представители дипломатической миссии отметили, что на вечер понедельника, 25 ноября, не поступало обращений от граждан России по поводу массовых политических мероприятий.