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28 ноября, 17:38

Оппозиция Грузии проводит акцию протеста в Тбилиси, перекрыт проспект Руставели

После того, как премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе отказался от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года, протестующие собрались возле администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта».

Несколько человек были задержаны полицией во время акции протеста в Тбилиси. Видео © Telegram / Tbilisi life / Kutaisipost / Lorena Beria

Демонстранты перекрыли проспект Руставели и заблокировали одну из ключевых дорог в городе. На месте дежурит спецназ, несколько человек были задержаны полицией. Местные СМИ сообщают, что сотрудники правоохранительных органов физически напали на гражданского активиста Мишико Мумладзе.

Президент Зурабишвили прямо сейчас проводит консультации с европейскими дипломатами. Сообщается, что в городе Кутаиси также проходят жёсткие акции.

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Ранее парламент Грузии собрался, чтобы выразить доверие новому правительству. Депутаты утвердили на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В заседании участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так как оппозиция отказалась.

Напомним, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, где победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», которая выступает за суверенное государство и против вмешательства Запада во внутренние процессы. Она набрала 53,93% голосов. Проигравшие оппозиционные силы отказались признавать результаты, объявив недоверие прошедшим выборам. Несмотря на это, 16 ноября результаты официально утвердили.

Обложка ©

Telegram / Tbilisi life / Kutaisipost / Lorena Beria

Алена Пенчугина
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