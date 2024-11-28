Оппозиция Грузии проводит акцию протеста в Тбилиси, перекрыт проспект Руставели

После того, как премьер-министр Грузии Ираклия Кобахидзе отказался от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года, протестующие собрались возле администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта».

Несколько человек были задержаны полицией во время акции протеста в Тбилиси. Видео © Telegram / Tbilisi life / Kutaisipost / Lorena Beria

Демонстранты перекрыли проспект Руставели и заблокировали одну из ключевых дорог в городе. На месте дежурит спецназ, несколько человек были задержаны полицией. Местные СМИ сообщают, что сотрудники правоохранительных органов физически напали на гражданского активиста Мишико Мумладзе.

Президент Зурабишвили прямо сейчас проводит консультации с европейскими дипломатами. Сообщается, что в городе Кутаиси также проходят жёсткие акции.

Ранее парламент Грузии собрался, чтобы выразить доверие новому правительству. Депутаты утвердили на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В заседании участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так как оппозиция отказалась.