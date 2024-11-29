В Тбилиси и Батуми вновь начались акции протеста сторонников вступления в ЕС

Акции протеста вновь вспыхнули в Тбилиси и Батуми вечером 29 ноября. Митингующие выражают своё недовольство по поводу снятия с повестки дня переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. В Батуми протестующие перекрыли главную дорогу и устроили шествие, а в Тбилиси собрались у здания парламента. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».