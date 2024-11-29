В Тбилиси и Батуми вновь начались акции протеста сторонников вступления в ЕС
Протесты в столице Грузии Тбилиси, 29 ноября. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Акции протеста вновь вспыхнули в Тбилиси и Батуми вечером 29 ноября. Митингующие выражают своё недовольство по поводу снятия с повестки дня переговоров по вступлению Грузии в Евросоюз до 2028 года. В Батуми протестующие перекрыли главную дорогу и устроили шествие, а в Тбилиси собрались у здания парламента. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
В Тбилиси и Батуми вновь начались акции протеста сторонников вступления в ЕС. Видео © Telegram / «Sputnik Грузия»
На площади Свободы в Тбилиси находятся спецназ и техника, в парламенте ввели «красный» уровень опасности. Входить в здание могут только депутаты и люди с пропуском от главы законодательного органа. МВД приняло усиленные меры безопасности, на площадь пригнали спецназ и технику.
Напомним, что вчера, 28 ноября, митинги в Грузии превратились в столкновения с полицией у здания грузинского парламента. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки. Причиной митинга стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» до конца 2028 года не будет обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Причинами такого решения, по словам главы правительства, стали постоянный шантаж со стороны Евросоюза, требования отмены ряда законов, принятых парламентом, и призывы к введению санкций против грузинских властей.