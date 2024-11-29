Спецназ разгоняет водомётами протестующих у здания парламента в Тбилиси
Силовики Грузии применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов
В Тбилиси силовики применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов. Об этом пишет «Sputnik Грузия».
Грузинский спецназ начал использовать водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов. Видео © X / Telegram / Sputnik Грузия / Telegram / Sputnik Грузия / Telegram / Tbilisi life
Изначально спецназ выступил с предупреждением для митингующих и требованием разойтись. Однако просьба силовиков не была услышана, после чего против демонстрантов применили слезоточивый газ и водомёты.
Напомним, митинг в Тбилиси начался 28 ноября после отказа премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. Причинами такого решения стали постоянный шантаж со стороны ЕС, требования отмены ряда законов, принятых парламентом, а также призывы к введению санкций против грузинских властей. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом».
Telegram / Sputnik Грузия