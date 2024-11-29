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28 ноября, 22:30

Спецназ разгоняет водомётами протестующих у здания парламента в Тбилиси

Силовики Грузии применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов

В Тбилиси силовики применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Грузинский спецназ начал использовать водомёты и слезоточивый газ против демонстрантов. Видео © X / Telegram / Sputnik Грузия / Telegram / Sputnik Грузия / Telegram / Tbilisi life

Изначально спецназ выступил с предупреждением для митингующих и требованием разойтись. Однако просьба силовиков не была услышана, после чего против демонстрантов применили слезоточивый газ и водомёты.

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Напомним, митинг в Тбилиси начался 28 ноября после отказа премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года. Причинами такого решения стали постоянный шантаж со стороны ЕС, требования отмены ряда законов, принятых парламентом, а также призывы к введению санкций против грузинских властей. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом».

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Telegram / Sputnik Грузия

Оксана Попова
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