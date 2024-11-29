Спецназ разгоняет водомётами протестующих у здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси силовики применили слезоточивый газ и водомёты против демонстрантов. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Изначально спецназ выступил с предупреждением для митингующих и требованием разойтись. Однако просьба силовиков не была услышана, после чего против демонстрантов применили слезоточивый газ и водомёты.