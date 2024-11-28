«Я вместе с народом»: Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
Президент Грузии поддержала митингующих и потребовала проведения новых выборов
Президент на демонстрации. Обложка © X / imedashvililuka
Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрации перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС. Она выступила перед участниками митинга.
Зурабашвили с участниками демонстрации. Видео © X / adil_turdukulov
«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабашвили. Её слова были встречены аплодисментами.
Напомним, в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года, протестующие собрались возле администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Тем временем Европарламент требует повторных парламентских выборов в Грузии. По словам представителей ЕП, выборы должны проводиться под наблюдением мирового сообщества ради справедливого процесса.