«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 20:16

«Я вместе с народом»: Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии поддержала митингующих и потребовала проведения новых выборов

Президент на демонстрации. Обложка © X / imedashvililuka

Президент на демонстрации. Обложка © X / imedashvililuka

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрации перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС. Она выступила перед участниками митинга.

Зурабашвили с участниками демонстрации. Видео © X / adil_turdukulov

«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабашвили. Её слова были встречены аплодисментами.

«Мы гордая и самолюбивая нация»: Грузинский премьер назвал причину отказа от подачек ЕС
«Мы гордая и самолюбивая нация»: Грузинский премьер назвал причину отказа от подачек ЕС

Напомним, в связи с отказом премьера Кобахидзе от переговоров о вступлении государства в Евросоюз до 2028 года, протестующие собрались возле администрации президента и главного офиса партии «Грузинская мечта». Тем временем Европарламент требует повторных парламентских выборов в Грузии. По словам представителей ЕП, выборы должны проводиться под наблюдением мирового сообщества ради справедливого процесса.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Грузия
  • Саломе Зурабишвили
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar