«Я вместе с народом»: Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрации перед зданием парламента в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС. Она выступила перед участниками митинга.

Зурабашвили с участниками демонстрации. Видео © X / adil_turdukulov

«Я здесь вместе с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые [парламентские] выборы», — сказала Зурабашвили. Её слова были встречены аплодисментами.