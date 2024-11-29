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28 ноября, 22:02

Оператора грузинского телеканала ранили в ходе беспорядков у парламента

Оператор «ТВ Пирвели» пострадал в ходе столкновений у парламента в Тбилиси

Пострадавший оператор Нико Кокая. Обложка © YouTube / TV Pirveli

Пострадавший оператор Нико Кокая. Обложка © YouTube / TV Pirveli

Оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая был травмирован во время столкновения между митингующими и полицейскими у парламента Грузии в Тбилиси.

Пострадавшего оператора показали в прямом эфире телеканала. По предварительным данным, он получил травму головы и надышался слезоточивым газом. В настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Руководство «ТВ Пирвели» возложило вину за произошедшее на главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.

В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента
В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента

Напомним, стихийный митинг в Тбилиси начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанного 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в ЕС до конца 2028 года и отказаться от всех бюджетных грантов от Евросоюза. Причинами такого решения, по словам Кобахидзе, стали постоянный шантаж со стороны ЕС, требования отмены ряда законов, принятых парламентом, а также призывы к введению санкций против грузинских властей. К протестам присоединилась и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что она «вместе с народом».

Анатолий Цейко
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