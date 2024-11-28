В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента

В Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции возле здания парламента, видео столкновений появились в соцсетях. Потасовки происходят как у основного, так и у служебного входа в законодательный орган. Полиция пытается вытеснить протестующих, используя перцовый газ, однако задержания пока не зафиксированы.