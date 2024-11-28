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28 ноября, 20:53

В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента

Соцсети: В Тбилиси начались столкновения демонстрантов с полицией у парламента

В Тбилиси начались столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции возле здания парламента, видео столкновений появились в соцсетях. Потасовки происходят как у основного, так и у служебного входа в законодательный орган. Полиция пытается вытеснить протестующих, используя перцовый газ, однако задержания пока не зафиксированы.

В Тбилиси начались столкновения демонстрантов с полицией у парламента Видео © X / Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) / PUBLIKA / Ivan Kircanski

Стихийный митинг в столице Грузии начался после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, сделанного ранее 28 ноября. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов от ЕС. Причинами такого решения, по словам Кобахидзе, стали постоянный шантаж со стороны Евросоюза, требования отмены ряда законов, принятых парламентом, и призывы к введению санкций против грузинских властей.

«Я вместе с народом»: Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
«Я вместе с народом»: Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
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Telegram / Sputnik Грузия

Анатолий Цейко
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