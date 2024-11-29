«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 14:58

Медведев отреагировал на истерику Украины из-за разгона протестов в Грузии словом «охренеть»

Медведев назвал Украину «квазистраной» после реакции Киева на ситуацию в Грузии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал абсурдным тот факт, что Украина, которую он охарактеризовал как «квазистрана», где в настоящее время выборы не проводятся, высказывает претензии к электоральным процессам в Грузии, которая является полноценным государством.

«Охренеть: квазистрана, где нет выборов вообще, осуждает другую, нормальную», — возмутился Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Раскачивают лодку»: Эксперт объяснил, кто кукловодит протестующими в Грузии
«Раскачивают лодку»: Эксперт объяснил, кто кукловодит протестующими в Грузии

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительное осуждение в отношении насильственного разгона протестов в Тбилиси, которые были вызваны решением правящей партии Грузии приостановить процесс евроинтеграции страны. Вечером 28 ноября митинги превратились в столкновения с полицией у здания грузинского парламента. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Грузия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar