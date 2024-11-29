Медведев отреагировал на истерику Украины из-за разгона протестов в Грузии словом «охренеть»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал абсурдным тот факт, что Украина, которую он охарактеризовал как «квазистрана», где в настоящее время выборы не проводятся, высказывает претензии к электоральным процессам в Грузии, которая является полноценным государством.