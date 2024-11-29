Баррикады, огонь и отступление: Протесты в центре Тбилиси накаляются

В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Митингующие жгут покрышки и мусорные баки, пытаясь задержать продвижение силовиков. Видео с места событий публикует телеграм-канал Sputnik Грузия.

В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разгон демонстрации, оттесняя её участников от здания парламента в сторону площади Первой Республики. Обстановка в районе остаётся напряжённой, силовики используют спецсредства для подавления беспорядков.