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29 ноября, 02:19

Баррикады, огонь и отступление: Протесты в центре Тбилиси накаляются

В Тбилиси протестующие строят баррикады, силовики продолжают разгон

В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Митингующие жгут покрышки и мусорные баки, пытаясь задержать продвижение силовиков. Видео с места событий публикует телеграм-канал Sputnik Грузия.

В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Видео © Telegram / Sputnik Грузия

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разгон демонстрации, оттесняя её участников от здания парламента в сторону площади Первой Республики. Обстановка в районе остаётся напряжённой, силовики используют спецсредства для подавления беспорядков.

Спецназ разгоняет водомётами протестующих у здания парламента в Тбилиси
Спецназ разгоняет водомётами протестующих у здания парламента в Тбилиси

Ранее в ходе беспорядков ранили оператора грузинского телеканала. Также в ходе протестов пострадали по меньшей мере три сотрудника МВД Грузии.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Грузия

Анатолий Цейко
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