Баррикады, огонь и отступление: Протесты в центре Тбилиси накаляются
В Тбилиси протестующие строят баррикады, силовики продолжают разгон
В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Митингующие жгут покрышки и мусорные баки, пытаясь задержать продвижение силовиков. Видео с места событий публикует телеграм-канал Sputnik Грузия.
В центре Тбилиси участники протестов начали возводить баррикады из подручных материалов. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
Сотрудники правоохранительных органов продолжают разгон демонстрации, оттесняя её участников от здания парламента в сторону площади Первой Республики. Обстановка в районе остаётся напряжённой, силовики используют спецсредства для подавления беспорядков.
Ранее в ходе беспорядков ранили оператора грузинского телеканала. Также в ходе протестов пострадали по меньшей мере три сотрудника МВД Грузии.
Telegram / Sputnik Грузия