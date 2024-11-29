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28 ноября, 23:05

Три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге в Тбилиси

По меньшей мере три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки, установленные законом о собраниях и манифестациях. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранителей, участники митинга начали физическое противостояние, оскорбляли стражей порядка и бросали в их сторону различные предметы. В результате пострадали три сотрудника МВД, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение.

В пресс-службе подчеркнули, что для сдерживания участников акции правоохранителям пришлось применить спецсредства.

В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента
В Тбилиси начались столкновения протестующих и полиции у парламента

Ранее в ходе протестов пострадал также оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Нико Кокая. По предварительным данным, он получил травму головы и надышался слезоточивым газом.

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Анатолий Цейко
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