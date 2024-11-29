Три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге в Тбилиси

По меньшей мере три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что акция на территории, прилегающей к парламенту, вышла за рамки, установленные законом о собраниях и манифестациях. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правоохранителей, участники митинга начали физическое противостояние, оскорбляли стражей порядка и бросали в их сторону различные предметы. В результате пострадали три сотрудника МВД, двое из которых были доставлены в медицинское учреждение.