«Раскачивают лодку»: Эксперт объяснил, кто кукловодит протестующими в Грузии
Профессор Гусев: Западу выгодны протесты в Грузии, так как это ослабит Россию
Протесты в Тбилиси. Обложка © ТАСС / AP
Утверждение о том, что парламент Грузии, где большинство имеет партия «Грузинская мечта», является пророссийским, не соответствует действительности. Преобладающие там взгляды скорее обусловлены тем, что нынешний состав более прагматичный. При этом в парламенте придерживаются национальных интересов Грузии, но уж никак не России, заявил в разговоре с Life.ru доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
«Первый решения парламента вывели из терпения грузинскую оппозицию, потому что они почувствовали, что здесь достаточно большое влияние России, и парламент Грузии фактически становится пророссийским, хотя на самом деле это, конечно, не так. Но для американцев, прежде всего, и для западноевропейцев, которые, конечно, раскачивают вот эту лодку в Грузии, это важно. Чем больше конфликтов, тем больше американцы получают», — отметил Гусев.
Доктор политических наук добавил, что интересы Запада распространяются не только на РФ, но и на её соседей — государства Закавказья и Центральной Азии. Важно также учитывать, что финансирование грузинской оппозиции происходит напрямую из Госдепартамента США и ЦРУ. Цель данных действий ясна — ослабить позиции пророссийски настроенных граждан Грузии.
В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы, на которых победила партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», выступающая за суверенное государство и против вмешательства Запада во внутренние процессы. Она набрала 53,93% голосов. Проигравшие оппозиционные силы отказались признавать результаты, объявив недоверие прошедшим выборам. Несмотря на это, 16 ноября результаты официально утвердили. Оппозиция не угомонилась и принялась протестовать в центре Тбилиси. Вечером 28 ноября протесты превратились в столкновения с полицией у здания грузинского парламента. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки.