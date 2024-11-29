Утверждение о том, что парламент Грузии, где большинство имеет партия «Грузинская мечта», является пророссийским, не соответствует действительности. Преобладающие там взгляды скорее обусловлены тем, что нынешний состав более прагматичный. При этом в парламенте придерживаются национальных интересов Грузии, но уж никак не России, заявил в разговоре с Life.ru доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

«Первый решения парламента вывели из терпения грузинскую оппозицию, потому что они почувствовали, что здесь достаточно большое влияние России, и парламент Грузии фактически становится пророссийским, хотя на самом деле это, конечно, не так. Но для американцев, прежде всего, и для западноевропейцев, которые, конечно, раскачивают вот эту лодку в Грузии, это важно. Чем больше конфликтов, тем больше американцы получают», — отметил Гусев.