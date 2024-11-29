Востоковед не исключил двоевластия в Грузии из-за Зурабишвили
Эксперт Тарасов: Зурабишвили может организовать двоевластие в Грузии
Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
Чрезвычайная ситуация в Тбилиси на руку президенту Саломе Зурабишвили, которая уже в декабре должна оставить пост главы государства. Политик может пойти на отчаянный шаг, организовав в Грузии двоевластие, полагает эксперт по Кавказу Станислав Тарасов.
«Она заберёт своих этих депутатов-оппозиционеров куда-нибудь в Кутаиси, объявит «параллельный парламент», создаст двоевластие», — отметил собеседник 360.ru.
По его словам, это станет предпосылкой к гражданской войне в Грузии, хотя шансы мизерные. Тем не менее «параллельный парламент» не получит поддержки в регионах. Востоковед напомнил, что оппозиция одержала победу только в Тбилиси.
Тарасов обратил внимание, что события в Грузии происходят на фоне смены власти в США. Однако при Дональде Трампе Запад будет действовать в Закавказье не столь агрессивно и принципиально, как при Джо Байдене, полагает эксперт.
Востоковед подчеркнул, что партия власти «Грузинская мечта» в ходе закулисной работы может перетянуть на свою сторону оппозиционных депутатов, влияние которых тоже велико. Это позволит дистанцироваться от Запада и вести более суверенную политику, что отвечает интересам России.
Напомним, после поражения оппозиции на парламентских выборах в Грузии вспыхнули беспорядки. Акции протеста возобновились 28 ноября. Президент Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрации перед зданием парламента в Тбилиси. Грузинские силовики применили слезоточивый газ и водомёты против протестующих.