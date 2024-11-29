В Тбилиси протестующих вытеснили с проспекта Руставели, применив слезоточивый газ

В Тбилиси сотрудники сил специального назначения МВД Грузии успешно вытеснили протестующих с проспекта Руставели, сообщает ТАСС.

Во время операции полиция снова использовала слезоточивый газ. В результате силовики произвели несколько задержаний, протестующие не оказывали сопротивления правоохранительным органам.