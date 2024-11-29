В Тбилиси протестующих вытеснили с проспекта Руставели, применив слезоточивый газ
ТАСС: Полиция Грузии вытеснила митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси
В Тбилиси сотрудники сил специального назначения МВД Грузии успешно вытеснили протестующих с проспекта Руставели, сообщает ТАСС.
Во время операции полиция снова использовала слезоточивый газ. В результате силовики произвели несколько задержаний, протестующие не оказывали сопротивления правоохранительным органам.
Напомним, вечером 28 ноября начались столкновения протестующих и полицейских у здания грузинского парламента. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки.
Telegram / Sputnik Грузия