«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 03:30

В Тбилиси протестующих вытеснили с проспекта Руставели, применив слезоточивый газ

ТАСС: Полиция Грузии вытеснила митингующих с проспекта Руставели в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники сил специального назначения МВД Грузии успешно вытеснили протестующих с проспекта Руставели, сообщает ТАСС.

Во время операции полиция снова использовала слезоточивый газ. В результате силовики произвели несколько задержаний, протестующие не оказывали сопротивления правоохранительным органам.

Три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге в Тбилиси
Три сотрудника МВД Грузии пострадали в ходе потасовок на митинге в Тбилиси

Напомним, вечером 28 ноября начались столкновения протестующих и полицейских у здания грузинского парламента. Спецназ разгонял митингующих при помощи слезоточивого газа и водомётов. Позднее участники акции начали возводить баррикады, а также поджигать покрышки и мусорные баки.

Обложка ©

Telegram / Sputnik Грузия

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Грузия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar