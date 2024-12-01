В США призвали Украину «определить свою судьбу» в вопросе уступок земель

Украине никто не может навязать свой путь выхода из конфликта, поэтому киевские власти должны сами найти для себя варианты территориальных уступок ради перемирия с Россией. Об этом заявил телеканалу CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, и она (судьба) не должна навязываться извне, в том числе Соединёнными Штатами», — пояснил он.

По его словам, Владимир Зеленский уже готов к тому, чтобы смириться с вероятным дипломатическим окончанием украинского конфликта, а не кричать о своей «победе». Сейчас, полагает Салливан, Вашингтон должен постоянно находиться на связи с Киевом, обсуждая форматы переговорного процесса. Американский чиновник уверен, что нужно лишь помочь украинскому руководству начать дискуссии с Москвой с сильных позиций ради достижения оптимального результата. Однако только Зеленский должен решить вопросы по территориям и безопасности, так как это «его страна», заключил Салливан.