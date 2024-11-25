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25 ноября, 03:07

В Британии сообщили о желании солдат ВСУ пойти на мир с Россией в обмен на территории

The Economist: 70% солдат ВСУ готовы ради мира на территориальные уступки

Украина смогла выполнить план мобилизации только на две трети от поставленных целей, сообщает журнал The Economist. Ситуация осложняется нехваткой мотивированных новобранцев, а также их возрастом и физическим состоянием. Многие военнослужащие уже выражают готовность к территориальным уступкам ради переговоров и окончания конфликта.

Согласно публикации, «систематическая слабость» украинской армии негативно влияет на боевой дух солдат. Один из офицероd под позывным Чечен заявил, что около 70% военных считают переговоры с Россией единственным выходом из ситуации.

Кроме того, украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, предупредил, что к весне 2025 года ситуация с мобилизацией может достичь критического уровня. Проблемой становится не только недостаток новобранцев, но и их «качество». В пример приводят 51-летнего Григория с тяжёлыми проблемами зрения. Командир батальона 65-й бригады ВСУ с позывным Лес пожаловался, что вместо боеспособных солдат к нему направляют мужчин старше 50 лет, имеющих медицинские противопоказания к службе.

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На Украине признают, что новая мобилизация не восполнит дефицит в украинской армии. Согласно мнению аналитиков и командиров, численность некоторых подразделений ВСУ составляет около трети от требуемого уровня. Напомним, Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, согласно которому мобилизация и военное положение на Украине будут продлены на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Артём Гапоненко
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