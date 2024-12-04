На Украине рассказали, на сколько сократилась численность населения с начала СВО

За текущий год численность населения Украины сократилась до 35,8 миллиона человек. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.

«Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики», — написал он в телеграм-канале, уточнив, что до начала СВО на территории Незалежной проживало 42 миллиона граждан. Следовательно, сейчас в стране на 6,2 миллиона жителей меньше.