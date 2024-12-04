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4 декабря, 09:23

На Украине рассказали, на сколько сократилась численность населения с начала СВО

Лубинец: Численность населения Украины в 2024 году сократилась до 35,8 млн человек

За текущий год численность населения Украины сократилась до 35,8 миллиона человек. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека страны Дмитрий Лубинец.

«Вопрос сохранения генофонда украинского народа критически важен и должен стать приоритетом государственной политики», — написал он в телеграм-канале, уточнив, что до начала СВО на территории Незалежной проживало 42 миллиона граждан. Следовательно, сейчас в стране на 6,2 миллиона жителей меньше.

По мнению омбудсмена, уже к 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек.

Население Украины движется к полному исчезновению
Население Украины движется к полному исчезновению

Не менее радужными прогнозами располагает и ООН. Специалисты Всемирной организации подсчитали, что к 2100 году население Украины составит всего лишь 15 миллионов человек. Учитывая ту мясорубку под Курском, в которую Владимир Зеленский бросает все резервы ВСУ ради «показухи» перед Западом, эти оценки вполне реальны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Мария Любицкая
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